Karud akendele! Isolatsiooni ajal tuju tõstev karujaht on jõudnud Eestisse

""Me peame karujahti" on üle 30 aasta tagasi välja antud inglise lasteraamat. Miks sellest täna rääkida? Aga sellepärast, et mänguväljakud on kinni ja väikestel inimestel pole kuigi palju meelelahutust," kirjutab rakverlane Maris Marko sotsiaalmeedias.

"Nii on juba päris mitmes riigis hakatud majade akendele panema kaisukarusid ja muid vahvaid loomi, et õues jalutavad lapsed saaksid neid "jahtida". Päris väikesed lustivad niisama, natuke suuremad loevad kaisukad üle ka," kirjutab ta.

"See on väga armas algatus, ma arvan, et me võiksime sellega kaasa minna. Ma kujutan vabalt ette ka oma täiesti täisealisi sõpru karupilte klõpsimas ja internetis jagamas," kutsub rakverlane üles.

Michael Roseni raamatule viitav üleskutse on praegu levinud eelkõige mujal maailmas. Inimesed panevad oma akendele kaisukarusid, et lastel, kes vanematega jalutamas käivad, oleks huvitav akendelt karusid otsida. Samuti aitab see hoida sidet perekondade vahel, kellega peab praeguses olukorras distantsi hoidma.

Hea lugeja pane ka sina oma aknale karu ja jaga sellest fotot ka meie lugejatega aadressil vihje@delfi.ee! Samuti võib pildistada ka teiste akendel leitavaid kaisukarusid.

Pane oma kaisukaru aknale! Lugeja foto

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!