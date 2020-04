Karu paturegistris oli ka soovimatus e-valimisi saboteerida

„Me eeldame, et kõik meie erakonna ministrid tegutsevad kooskõlas

erakonna toetajate väärtuste ja seisukohtadega, kaasa arvatud sellistes

küsimustes nagu immigratsioon, võõrtööjõud, e-valimised ja postiteenuse

tagamine maapiirkondades,“ teatas EKRE esimees Mart Helme erakonna pressiteate vahendusel.

EKRE on e-valimiste suhtes kriitiline. Eelmine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo algatas töörühma, mis pidi uurima e-valimiste turvalisust. Eelmise aasta lõpus teatas töörühm, et e-valimiste turvalisuse juures on leitud 25 murekohta ning tegi ka ettepanekud e-valimiste turvalisuse tõstmiseks.

Ka üle-eelmine EKRE väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik ütles, et e-valimiste teemaliste spekulatsioonide lõpetamiseks tuleks selle turvalisust testida.