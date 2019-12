Karskusliidu juht Lauri Beekmann: alla 21-aastastele joomise keelamine on väga hea mõte!

Karskusliidu esimehe Lauri Beekmanni sõnul on nad alkoholi müügi vanusepiirangu tõstmist läbi aastate arutanud ja aru saanud, et see on paljude jaoks liiga radikaalne. "Seepärast on väga huvitav, et seda nüüd poliitilisel tasemel arutatakse. Meie toetus on sellel mõttel igatahes olemas," kinnitas Beekmann.

Beekmanni sõnul pole mõte kergitada alkoholi müügi vanusepiiri 21. eluaastani tegelikult üldse nii äärmuslik, kui vaadata põhjamaid, kus on kange alkohol kättesaadav alates 20. eluaastast ning Leedus kehtib sama vanusepiirang kogu alkoholile. "Et see meede ei tunduks radikaalne on tarvis selgitada, kuidas kõrgemat vanusepiirangut on mujal rakendatud ja milliseid tulemusi on see toonud. Võin öelda, et teiste riikide kogemused on kõik positiivsed," sõnas Beekmann.

Samuti toetab karskusliidu juht probleemkomisjoni teist mõtet, milleks on piirata alkoholi müügi aega. Kui praegu on see lubatud kella kümnest kümneni päeval ja öösel on see keelatud, siis mõte on lubada poes alkoholimüüki kümnest kaheksani, aga pühapäevadel kümnest neljani. "Alkoholi kättesaadavuse piiramine on tõestatult efektiivne meede alkoholi kahjude vähendamise ja tarvitamise osas. Ma arvan, et aeg on küps, et vaadata ka alkoholi müügiaeg üle," ütles Beekmann.

Pikhof: piirata tuleb alkoholi kättesaadavust alaealistele