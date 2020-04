Kärpekoht pealinnas: Lasnamäel suletakse linnapood, ruumid antakse Toidupangale

Lisaks tänavu juba eraldatud tegevustoetusele otsustas linnavalitsus eraldada toidupangale täiendavalt 15 000 eurot.

"Tänases olukorras toiduabi vajavate inimeste osakaal kasvab ning Toidupanga koormus samuti. Lähiajal suureneb nende perede arv, kus on keegi töö kaotanud. Seepärast peame mõistlikuks suunata toetuse neile abivajajatele, kelle stabiilne sissetulek on kahanenud või sootuks kadunud. Senised Linnapoe ruumid pakuvad paremaid tingimusi, mistõttu on Toidupangal võimalik teenindada ka rohkem abivajajaid," ütles abilinnapea Betina Beškina. "Toidupank on olnud Tallinna kauaaegne ja usaldusväärne koostööpartner, kes toetab abivajajaid sihtotstarbeliselt."

Toidupanga kasutusse lähevad LIPO ruumid aadressil Punane tänav 48a C hoones, müügisaali ja kõrvalruumide suurus on kokku 260 ruutmeetrit.

"Linnavalitsus esitas linnavolikogule eelnõu, mille kohaselt antakse täiendavad ruumid Toidupangale kuni aasta lõpuni tasuta üürile. Toidupanga kanda jäävad ainult kommunaalkulud," märkis Beškina.

Möödunud aastal toetas linn Toidupanka 73 600 euroga ja tänavu on rahalise toetuse suurus kokku 98 600 eurot. Toidupangale antakse üle ka LIPO müümata jäänud toidutagavara ning esmatarbekaubad nagu tualettpaber ja puhastusvahendid ligikaudu 5500 euro väärtuses.

LIPO läks 2019. aastal Tallinnale maksma 120 000 eurot. Kaupluse sulgemine annab linnale sel aastal kokkuhoidu ligi 90 000 eurot. LIPO keskmine ostusumma on viimastel kuudel olnud ligikaudu 3 eurot ja päevane müügikäive keskmiselt 650 eurot. LIPO kõik kuus töötajat koondatakse.

"LIPO tegevuse lõpetamine senisel kujul ning ruumide, toidutagavara ja muu kauba Toidupangale üleandmine täidab kõige paremini eesmärki raskustesse sattunud inimesi abistada. LIPO algne idee oli pakkuda puudust kannatavatele inimestele võimalust osta põhilisi toiduaineid odavaima hinnaga turul, kuid tegelikult oli sama hinnaga tooteid võimalik osta erinevate kauplusekettide sooduspakkumistelt. Juba ammu sai selgeks, et tegemist on kuluka ja võrdlemisi ebaefektiivse meetmega. Praegu on õige hetk teha otsuseid, mis aitavad meil valmistuda raskemateks aegadeks," ütles abilinnapea Aivar Riisalu, kelle kureeritavasse ettevõtlusvaldkonda LIPO seni kuulus.