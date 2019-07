Karoli Hindriks: uskusin Mary Krossi väiteid rünnaku kohta

Möödunud aastal hakkas ühismeedias levima Hindriksi postitus, kuna ründajad olevat kandnud EKRE rinnamärki. Kiirelt selgus, et jutt käis Reformierakonna poliitiku Eerik-Niiles Krossi abikaasast Mary Krossist.

"Ma muidugi uskusin, et ta (Mary Kross - toim) räägib tõtt," selgitas Hindriks postitamise tagamaid. Ta lisas, et soovib Krossiga sel teemal suhelda, aga ei täpsustanud, kas on juba Krossiga ühendust saanud. Hindriks ei soovinud teemat rohkem kommenteerida.

Mary Kross pole juhtunu kohta aga kommentaare jaganud. Delfi on proovinud teda möödunud nädala reedest saadik tabada, kuid Kross on seni vaikinud.

Politsei selgitas videokaamerate ja kõneeristuste abil välja, et Kross ei viibinud Stroomi rannas sel hetkel, kui väitis end seal olevat.

Valeütluste andmises süüdi mõistmise korral näeb seadus ette rahalise karistuse või kuni kolm aastat vanglat.