Karoli Hindriks: mul polnud põhjust Mary Krossi sõnades kahelda

“Kui minu hea tuttav (Mary Kross — toim) ütles, et teda rünnati ning jagas rünnaku detaile, siis mul polnud põhjust tema sõnades kahelda. Et ma faktides ei eksiks, siis palusin ka oma esmase eestikeelse sotsiaalmeedia postituse temal ja läbi tema ka ta eestlasest abikaasal (Eerik-Niiles Kross — toim) üle lugeda,” ütles Hindriks Delfile.

Ta rõhutas, et tema jaoks on väga südamelähedane küsimus, et Eesti oleks sõbralik ja turvaline kõikide Eestis elavate inimeste jaoks, sõltumata nende kultuurilisest taustast või nahavärvist. “Minu enda meeskonnas on täna inimesi rohkem kui kümnest rahvusest,” märkis Hindriks.

“Mul on kahju, et niivõrd oluline teema sai selle juhtumi tõttu halva varjundi. Mul ei ole põhjust kahelda Eesti politsei ning prokuratuuri töös. Loodan, et nende töö tulemusel Eesti inimeste ning meie külaliste turvalisus suureneb,” lisas Hindriks.

Mary Krossi valeütlused ja kriminaalasi

Ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold taotles 31. oktoobril avaliku huvi puudumisel ameeriklanna Mary Krossi (50) kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist. Taotlust toetasid nii Krossi kaitsja kui kohus.

Oportuniteediga lõpetamisel ei pea süüdistatav end süüdi tunnistama, kuid see eeldab, et ta on siiski teo toime pannud.

Krossi ennast kohtus kohal ei olnud. Ta osales istungil Skype´i vahendusel teleriekraanilt. Kohtus räägitu tõlgiti Krossile inglise keelde.

Prokurör Jaanhold taotles kriminaalmenetluse lõpetamist kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 202 alusel, “kuna puudub avalik huvi ja süü ei ole suur.”