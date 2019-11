Karoli Hindriks: mul polnud põhjust Mary Krossi sõnades kahelda, sotsiaalmeedia postituse faktitäpsust kontrollis ka Eerik-Niiles Kross

“Kui minu hea tuttav (Mary Kross — toim) ütles, et teda rünnati ning jagas rünnaku detaile, siis mul polnud põhjust tema sõnades kahelda. Et ma faktides ei eksiks, siis palusin ka oma esmase eestikeelse sotsiaalmeedia postituse temal ja läbi tema ka ta eestlasest abikaasal (Eerik-Niiles Kross — toim) üle lugeda,” ütles Hindriks Delfile.

Ta rõhutas, et tema jaoks on väga südamelähedane küsimus, et Eesti oleks sõbralik ja turvaline kõikide Eestis elavate inimeste jaoks, sõltumata nende kultuurilisest taustast või nahavärvist. “Minu enda meeskonnas on täna inimesi rohkem kui kümnest rahvusest,” märkis Hindriks.

“Mul on kahju, et niivõrd oluline teema sai selle juhtumi tõttu halva varjundi. Mul ei ole põhjust kahelda Eesti politsei ning prokuratuuri töös. Loodan, et nende töö tulemusel Eesti inimeste ning meie külaliste turvalisus suureneb,” lisas Hindriks.

Mary Krossi valeütlused ja kriminaalasi

Mullu novembris postitas ettevõtja Karoli Hindriks ühismeediasse, kuidas tema ameeriklannast sõbrannat Stroomi rannas kividega loobiti ning kästi koju minna. Selgus, et tegemist oli olnud Mary Krossiga. Politsei asus asja uurima, kuid selgus, et Mary Kross on rünnaku kohta valetanud.

Seetõttu esitati Krossile süüdistus, mille kohaselt andis Kross politseile korduvalt kannatanuna ülekuulamisel valeütlusi ekrelaste rünnaku ohvriks langemisest.

Oma valeütluste kohaselt olevat Kross viibinud 2018. aasta 27. novembril Tallinnas Stroomi ranna pargis. Ta olevat jalutanud koera ja rääkinud inglise keeles mobiiltelefoniga.

Seepeale olevat kaks tundmatut meest hakanud naist kividega loopima ja karjunud: “Go home, foreigner, go home!” (Mine koju, välismaalane, mine koju!). Ühel mehel olnud rinnus sinise lille märk ehk EKRE logo.