Karmen Joller perearstide poole pöördumisest: teisejärgulised probleemid tasub lükata pigem suvesse

"Peatame plaanilised vastuvõtud ja ennetustöö, ainsana jätkame imikute plaanilist jälgimist. Igapäevatöös keskendume ägedate haigustega patsientidega tegelemisele, et leida üles raskes seisus inimesed ja neile abi anda või haiglasse suunata. Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni teel ja ainult tervisemuredega. Koroonaviiruse teste perearstikeskustes ei tehta. Töövõimetus- ja hoolduslehtede avamiseks püüame koostöös haigekassaga töötada tuleva nädala alguseks välja digilahenduse," sõnas ta.

Ta viitab, et tervisemurede korral tuleb helistada perearstikeskusse ja seal antakse nõu, kas inimene saab end kodus ravida, peaks pöörduma perearstikeskusse või tuleb talle hoopis kiirabi kutsuda.

Joller selgitab, et nüüd on teisejärgulised näiteks edasilükkamist võimaldavad tõendid, kord aastas tehtavad vereanalüüsid kroonilise haiguse jälgimiseks ja muud edasilükatavad toimingud. Ta soovitab taolised ajad suvesse lükata, selleks ajaks on ilmselt koroonaviiruse levik pidurdunud. Kuidas täpsemalt läheb, on veel vara prognoosida.

Ta viitab ka, et kui tööandja soovitab tervel inimesel koju jääda, siis sellistele inimestele töövõimetuslehti või hoolduslehti ei väljastata. Tervisehäireteta tööinimestele, kes koroonaviiruse leviku tõttu töölt ära jäävad, lubas sotsiaalminister leida toetusmeetmed järgmisel nädalal.

Mis puutub töövõimetus- ja hoolduslehtedesse, siis ilmselt on seal digilahendust oodata juba uue nädala alguses.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!