Karmen Joller: Madis Veskimägi esitab avalikkuses valefakte, mis põhjustab usaldamatust perearstide vastu

"Kui vaadata artikleid, mis ta on läbi aastate avaldanud, siis on näha, et ta süüdistab kolleege asjades, mis on tõendamata. See on valeinfo," ütles Joller. Tema sõnul ei otsustanud ainult juhatus Veskimägi välja heita, vaid otsus sai läbi arutatud erinevate piirkondade juhtidega ning liikmetelt oli juba pikalt tulnud küsimusi, kas selts võtab Veskimägi arvamusavalduste peale midagi ette.

"Kriitika ei ole probleem, inimesed arvavadki erinevalt, aga Veskimägi on esitanud ülekohtuseid väiteid, millel ei ole faktilist alust ja seda ei saa me lubada," ütles Joller. Perearsti sõnul põhjustavad sellised avaldused ühiskonnas usaldamatust perearstide vastu ning kahjustavad perearsti ja patsiendi vahelist suhet.

Veskimägi ütles täna Ekspressile, et on avaldanud mõtteid, mis teda väga häirib meditsiinikorralduses, täpsemalt perearstiabi valdkonnas ja selle korralduses sadade äriühingute vahendusel. "Loomulikult ei pea need meeldima kõigile. Ja see oligi nagu otsus, et mina kahjustan perearstide mainet ja räägin asjadest, mis ei ole õiged. Kuid olen veendunud Orwelli mõttes, et kui vabadus üldse midagi tähendab, siis tähendab see õigust ja võimalust ütelda asju, mis ei pruugi kõigile meeldida," sõnas ta.