Karmen Joller: ibuprofeen on ohtlikum kui ükskõik milline vaktsiin

Joller leidis ETV "Esimeses stuudios", et vaktsiinidele on loodud "ohtlikkuse kuvand, et nad oleks midagi hirmsast". Ta tõi näite, et paljud inimesed kardavad, et koroonavaktsiin on ohtlik, kuid kõrvaltoimete poolest on levinud valuvaigisti ibuprofeen tema hinnangul ohtlikum, vahendab ERRi Uudised.

"Kui me vaatame kõrvaltoimete loetelu ja võrdleme seda näiteks ibuprofeeni kõrvaltoimete loeteluga - ja ibuprofeeni igaüks ostab ja sööb rahulikult, kui tal pea valutab -, siis neid ei saa võrrelda. Ohtlikkuselt ja sageduselt on kõrvaltoimed erinevad," rääkis Joller.

"Ibuprofeen on kindlasti ohtlikum kui ükskõik milline vaktsiin. Ja ibuprofeeni kasutamisel on oluliselt rohkem vastunäidustusi kui näiteks vaktsiinil," lisas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!