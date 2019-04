Karin Tammemägi lahkus Keskerakonnast ja poliitikast

Äriregistri andmetel lahkus Tammemägi erakonnast eelmisel kolmapäeval. Riigikogu mandaadi lõppemise järel ütles Tammemägi Delfile, et lahkub poliitikast.

15 aastat Keskerakonda kuulunud Tammemägi möönis, et poliitikas tal suuri õnnestumisi ei olnud ja edasiste plaanide kohta on nüüd aega mõelda. "Poliitikaga ma enam ei tegele üldse, see oli lihtsalt üks etapp. Elus on muudki teha," ütles Tammemägi.

Tammemägi pääses riigikokku 2017. aasta novembris pärast kohalike omavalitsuste valitsusi, kui oma asendusliikme mandaadist loobus Andrei Novikov, et asuda tööle Tallinna abilinnapeana. Novikov oli Mihhail Kõlvarti asendusliige.

Tammemägi oli aastatel 2009-2016 Põhja-Tallinna linnaosavanem. 2016. aasta veebruaris lasi Tallinna linnavalitsus toonase linnapea kohusetäitja Taavi Aasa ettepanekul Tammemäe töölt lahti, põhjendades seda probleemidega linnaosavalitsuse sisekliimas ja töökeskkonnas. Tammemäe vaidlustas vallandamise ka kohtus, ent kohus luges vallandamise põhjendatuks.