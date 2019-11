Karilaiu hinnangul võib Järviku osas lahendus tulla juba täna õhtul

Karilaid arvates ei ole tegu valitsuskriisiga, vaid "ajutise tõrkega valitsuse töös".

"Mis toimub Järviku ümber on tekitanud tõrke. Loodan, et täna õhtuks või homme hommikuks on selge lahendus laua peal ja me saame sellest tõrkest üle, sest kui see tõrge jääb kauaks poliitika masinavärki sisse, siis võib sellest suurem kriis välja kujuneda, aga minu hinnangul Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon jätkab," ütles Karilaid.

Karilaid ei soovinud öelda, et kas talle teadaolevalt Järvik jääb ametisse või mitte.

Sibula sõnul võib lahenduse leidmine võtta veidi kauem aega. "Minu arvates tasub võtta rahulikult, ühtegi putru ei sööda nii soojalt, kui see valmis keedetakse. Täna on loogiline, et erinevad pooled otsivad vaenlasi ja põhjusi erinevatest suundadest, aga ma arvan, et tasub võtta kopsud õhku täis ja asjade üle järele mõelda ning mõelda, kuidas on kõige mõistlikum. Koalitsioon kestab siis, kui on kõikidel osapooltel tahe olemas. Ja mina olen aru saanud, et see tahe on olemas ja nüüd tuleb vaadata, kuidas töörahu leida ja niimoodi, et koalitsioon saaks mõistlikult edasi töötada," rääkis Sibul.