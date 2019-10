Karilaid: teoreetiliselt on võimalik, et Jaan Toots suundub Aadu Musta asemel riigikokku, ent see on vähetõenäoline

"Ma olen soovitanud Jaan Tootsil ja kogenud poliitikul, kauaaegsel Tartu linnavolikogu esimehel Aadu Mustal maha istuda ja see kompromiss leida," rääkis Karilaid ERRile. "Täna vaatab erakonna juhatus veel murelikult Tartus toimuvale."

Selgub ka, et Toots põrutas vahepeal Hispaaniasse puhkusereisile. "Jaan Toots on telefoni teel pidevalt ühenduses. Kindlasti ei ole poliitikas võimalik asju ajada nii, et las mina olen üksinda siin ja viskame erakonnast välja need inimesed, kes mulle ei meeldi," rääkis Karilaid.

Kas võimalik kompromiss on see, et Aadu Must loobub tööst riigikogus, ja tema asendusliige Jaan Toots asub tööle hoopis Toompeal?

"Teoreetiliselt on see võimalik, aga vaadates kui pühendunult juhib Aadu Must riigikogu kultuurikomisjoni ja kui hea koostöö on teiste fraktsiooni liikmetega, siis pean seda vähetõenäoliseks. See probleem tuleb ikkagi ära lahendada Tartus," lausus Karilaid.