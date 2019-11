Karilaid Michalile: kui te tunnistaks vigu valitsemisel, muutuksite päris apetiitseks

Poliitikud arutlesid stuudios võimalike alternatiivsete koalitsioonivariantide üle ning Jaanus Karilaid heitis Michalile ette, et Reformierakond üritab Isamaad praegusest koalitsioonist ära meelitada. Michal küsis vastu, et kas Keskerakond tunneb end puudutatuna, vahendab ERRi uudisteportaal.

Karilaiu sõnul selleks, et sünniks Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon, peaks Reformierakond kõigepealt tunnistama enda tehtud vigu valitsemisel. "Kas on see rahapesu küsimus, kas on see maksureformi küsimus, investeeringute küsimus, riigilaenu küsimus. Kui nad suudaksid teha valitsemise kohta paar järeldust, siis ma arvan, et nad muutuksid päris apetiitseks," lausus Karilaid.

Michal küsis vastu: "miks te nii väga kardate seda koalitsiooni meiega?"

"Niikaua kuni te väidate, et kõik, mis te tegite, on tõde ja kuld, ja te pole ühtegi viga teinud, niikaua ei saa teiega võimuliitu teha," reageeris Karilaid.