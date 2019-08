Karilaid: Keskerakonnal on limiit, aga see pole veel täis

"Meil on 14 000 liiget ja kui mõni kuskil kohvikus mõne opositsioonierakonna esindaja vestleb, ei tähenda see kohe uut valitsust," sõnas ta.

Ta nentis, et EKRE sõnavõtud siiski valitsuse tööd ei toeta. "Pidevalt sõjakas ja karjuv hoiak ei tule sisulisele tööle kasuks. Võimul tuleb käratsemise asemel keskenduda rohkem sisule," sõnas ta.

"Mul on usku, et EKRE saab ise ka aru, et õpipoisi aeg on läbi ning valitsuses on kolm erakonda, kelle valijate huvidega peab ühiselt arvestama. Loodame, et EKRE ei korda Reformierakonna vigu, mil oravapartei tegutses kitsalt enda erakonna huvides," kõrvutas Karilaid EKRE-t Reformierakonnaga.

Karilaid lausus, et Keskerakond ei plaani kõike EKRE tegusid "alla neelata". "Meil on limiit, aga peame heaks poliitiliseks tavaks seda enne öelda oma partnerile."

Uurides Karilaidilt selle kohta, kas Keskerakond on mures välismaal aina kahaneva positiivse Eesti maine üle, tõi ta uuesti paralleeli reformierakondlastega, sõnades, et mainekahjus on samaväärselt EKRE-ga süüdi ka oravad.

"Reformierakondlased teadlikult võimendavad iga rumalat väljaütlemist. Pada sõimab katelt," ütles ta.

Ta tõi mainest rääkides vastupidise näite: "Alles täna saatis mulle üks EKRE poliitik fotosid koostööst NATO lääneliitlastega"

Ta avaldas lootust, et valitsuse tööviljad hakkavad välja paistma sügisel, kui õnnestub aktiivsemalt edasi tegeleda riigireformiga, arutlusele tuleb riigilaenu võtmine taristu arendamiseks ning pärast riigieelarve vahendite selgumist saab taas lauale tõsta küsimuse pensionitõusust. "Selle valitsuse potentsiaal on suurem, kui esimesed neli kuud on näidanud," lisades siiski, et kriitikat tuleb võtta tõsiselt.