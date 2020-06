Kärdlasse tuleb riigimaja, mis koondab kokku avalikud teenused ja kaugtöökohad komandeerituile

Riigimajad luuakse maakonnakeskustesse avalike teenuste osutamiseks. Samas suurenevad kaugtöö võimalused ja paindlikkus üle Eesti, sest majadesse tulevad ka riigiasutuste universaalsed kontoritöökohad.

„Riigimaja tagab selle, et ei pea jooksma erinevate hoonete vahel, et saada riigilt tuge, abi või nõu. Nii säästame aega, korraldame teenuseid paindlikumalt ja majandame kinnisvaraga mõistlikumalt. Tuletan meelde, et riigimajade rajamine on üks osa riigireformist,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigimajadega tuleme inimestele lähemale – lisaks e-teenustele on oluline hoida ka otsesuhtlust.“

Minister märkis, et riigimaja hoone valikul arvestatakse maakonnakeskuse eripära, ligipääsetavust, senist teenuste korraldamist ja tulevikuperspektiivi. Samuti analüüsitakse kinnisvara olukorda ja pikas vaates hoonega seotud kulusid. „Iga riigimaja on rätsepatöö, mis valmib koostöös kohaliku omavalitsusega kogukonna vajadusi arvestades,“ lisas Aab.

Erinevate kohtumiste, arutelude ja ettevalmistustööde käigus on selgunud, et Kärdla puhul on kõige mõistlikum rajada uus hoone. Ministri sõnul kaaluti Kärdla riigimaja planeerimisel kaheksa erineva asukoha vahel. „Kõige sobivam riigimaja asukoht on Kärdla kesklinnas olev endine turuplats, aadressil Hiiu 1a. Selle kinnistu saab ühendada tulevase keskväljakuga, et soodustada kaasaegsemat elukeskkonda,“ ütles minister. „Keskväljaku ääres paiknevad Hiiu vallavalitsus, teenindus- ja ärihooned. Uus riigimaja sobitub juba toimivasse linnakeskkonda ning nii kohaliku omavalitsuse kui riigiteenuste osutamiseks luuakse tervik.“

Kärdla riigimajja on planeeritud üle 20 erineva riigiasutuse ja kaheksa ministeeriumi 44 töötajat. Riigimajja rajatakse asutuste ühine klienditeenindusala, kus on infotöötaja, kliendiarvutid, klienditeenindusletid ja vestlusruumid. Kärdla riigimaja rajamiseks on planeeritud investeeringuid kokku 2,2 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Möödunud aastal viidi läbi Kärdla riigimaja asukoha analüüs koostöös kohaliku omavalitsusega. Uue hoone arhitektuurikonkurss on kavas läbi viia sel aastal. Projekteerimistöödega on plaanis alustada 2022. aastal ning hooned ehitatakse 2023. aastal. Kärdla riigimaja avatakse 2024. aasta alguses.