Karantiinis ja isolatsioonis: Põhja-Eesti regionaalhaigla töötajatepuudus on juba kriitiline

Endine terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juht Martin Kadai märkis Vilja Kiislerile antud intervjuus, et ametkonna prognoosid saabuva kohta on olnud liiga optimistlikud: tänases olukorras pole puudus mitte meditsiinilistest vahenditest, vaid lihtsalt inimressursist. Pealinna suurimatele raviasutustele pilku peale visates näib, et täpselt nii ongi - koroonapiirangutest tingitud karantiinid ahmivad graafikutes seisvate töötajate ridu aina õhemaks.

Risk nakkus saada on suur

Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) näib olukord keerukas - tänase seisuga (8.12) on COVID-19 kontekstis töölt eemal kokku 123 töötajat.

Karantiinis viibib kontaktsetena, kel puudub laboratiivne kinnitus, 94 töötajat. Positiivse testi tõttu on isolatsioonis hetkel kokku 29 personaliliiget. Novembrikuise koondkokkuvõtte kohaselt on PERHi personalis nakatunute arvuks kokku 40, lähikontaktsete arvuks aga 194.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu märkis Delfile, et sealne personaliolukord on nüüdseks juba kriitiline. Tema sõnul juba tavaolukorraski kiduraks kiskuv kaader on laastavate karantiinide ja isolatsioonide taustal kannatamas aina enam.