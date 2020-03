Karantiinis Itaalias viibib 74 Eesti turisti

Tänase seisuga on Itaalias oma reisi registreerinud 74 Eestist pärit inimest. "Reisi tühistamistest ei pruugita meid alati teavitada, seepärast ei ole meil täpset statistikat, kui paljud on oma reisi katkestanud või tühistanud ega viibi enam riigis," ütles välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam.

Välisministeerium laiendas eile reisihoiatusi üle terve Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa, kus on nakkuste arv suuresti tõusnud.

Itaaliast väljumine toimub nüüd läbi vastavate kontrollpunktide ja turistidel on lubatud koju pöördumiseks riigist lahkuda. Välisministeerium paneb südamele, et hinnata tuleb enda ja oma lähedaste tervislikku seisundit. Palaviku korral, mis on rohkem kui 37,5 kraadi, tuleb püsida kodus või peatumispaigas ja helistada arstiabi saamiseks kiirabi telefonil.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

