Karantiini pandud inimesed toetust ei saa

Sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on ka töötukassa nõukogu esimees, ütles et osad koduses karantiinis inimesed saavad teha kaugtööd. Kui tegemist on nakatunute või nakkuskahtlusega inimestega, kes on puutunud kokku Covid-19 nakatunuga, siis neil on võimalik võtta haigusleht.

Osa töötajatest on kodus, sest riigi korraldusel on nende firmades äritegevus lõppenud. Neid aitab töötukassa toetusmeede, mille mahuks on 250 miljonit eurot.

Kiige sõnul arutatakse veel, kas suudetakse välja töötada kontrollitav ja efektiivne meede nende üksikute toetuseks, kes ei kuulu ühtegi ülalmainitud gruppi, aga on ikka tööta kodus. Kuna töötukassa nõukogus läks juba kokkulepitud meetmete arutamiseks kümme tundi, siis ülejäänud teemad jäävad edasiseks.

"Otsustasime, et anname kõigepealt välja sõnumi välja nendele inimestele ja ettevõtetele, kelle puhul ei räägi me kahest nädalast, vaid mitmest kuust, kui on võib olla majandusraskuseid või reaalne vajadus hakata palku vähendama," ütles Kiik. Teiste juurde tullakse hiljem tagasi.

Kiik ütles, et meetme loomist takistab ka see, et riigil pole täpset infot selle kohta, kes on saadetud kodusesse karantiini näiteks välisriigist saabumise tõttu.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!