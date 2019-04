Kapo selgitab Mart Helmele eriteenistuse toimimismudelit: Ennekõike turvalisus elanikkonnale, aga koostöö ka Euroopaga

"Kaitsepolitseiameti tegevuse esmane eesmärk on oma pädevuse piirides Eesti vabariigi julgeolekuohtude maandamine ja seeläbi elanikkonna turvalisuse kindlustamine. Tänapäeva maailmas aga ei piirdu kindla julgeolekukeskkonna tagamine enam ühe riigi territooriumiga. NATO ja Euroopa liidu ühisesse julgeolekuruumi kuulumine kohustab Eestit andma panust ka üleilmsete ohtude (nt terrorism, massikorratused, küberkuritegevus, massihävitusrelvade levik) ennetamisse. Siinjuures on oma roll täita kaitsepolitseiametil, kes teeb koostööd teiste riikide julgeoleku- ja õiguskaitseasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Sellise tegevuse eesmärk on kaitsta põhiväärtusi nagu demokraatia, inimõigused ja -vabadused ning õigusriik.

Kaitsepolitseiameti laiem ülesanne siseministeeriumi valitsusasutusena on riigi sisejulgeoleku tagamine teabe kogumise ja ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine Vabariigi valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses.

Helme käest uuriti ka EPL-i intervjuus, et kust mees võtab oma arvamuse, et Kapo poliitikasse sekkub. Helme vastas: "See on provotseeriv küsimus. Lugege raamatutest, kuidas eriteenistused läbi aegade on töötanud. Kuidas ehitatakse üles agentuuri, kuidas kasutatakse agentuuri poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Lugege tarku raamatuid ja siis võite deduktiivset meetodit kasutades teha järeldusi selle kohta, kuidas meil ja Euroopas laiemalt eriteenistused töötavad".

Kirjandusega eriteenistuse töö kohta soovitab tutvuda ka Kapo. "Raamatuid tasub ikka lugeda. Kaitsepolitsei kui julgeolekuasutuse tööd ja tegemisi tutvustame näiteks kaitsepolitsei aastaraamatutes, juba aastast 1998," vastas Puusepp.

Kapo esindaja soovitas tutvuda ka maailmakuulsate spioonide-luurajate nimekirjaga nende kodulehel, et lugemisvara värviküllasem oleks.