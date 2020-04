Kapo aastaraamat: kasvanud terrorioht, korrumpeerunud ametnikud ja lobireeglite puudus

Võimalust, et Eesti ei jää terroriaktist puutumata, on ette näinud ka varasemad aastaraamatud, ent tänavu hindab amet riske kõrgemaks. Nimelt on Eestis mõne aastaga hüppeliselt suurenenud terrorismi riskiruhma kuuluvatest lähteriikidest, näiteks Indiast, Nigeeriast, Pakistanist, Bangladeshist ja Iraanist pärit elanike arv.

Viimase kolme aastaga on sealt saabunud Eestis elavate inimeste hulk suurenenud üle kahe korra. Kui islamikogukonnad siin tugevnevad, kasvatab see ka konservatiivse ja radikaalse islami organisatsioonide huvi Eestisse laienemise vastu.

Sisserändajate arvu kasv. Kaitsepolitsei aastaraamat

Nii tuvastaski kapo mullu ligi 50 äärmusliku islami ja terrori organisatsioonidega seotud isikut, kes saabusid Eestisse või siitkaudu liikusid. Fundamentaalset islamit propageerivate organisatsioonide esindajad külastavad Eestit regulaarselt, kuid kapo hinnangul pole nende tegevus õnneks mõju saavutanud.

Euroopas toimunud terrorirünnakute korraldajate hulgas eristub kaks põhiprofiili: ühiskonda mittesulandunud sünnijargselt islami taustaga isik ja iseradikaliseerunud konvertiit.

“Oleme küll tuvastanud ka Eesti vanglastes üksikuid radikaliseerumise ilminguid, kuid esialgu see on veel väike mure,” sedastab aastaraamat. „Meie peamine terrorioht on radikaliseerunud isiku iseseisev või väikeses grupis terroriakti korraldamine.”

Eesti muutumist rände sihtriigiks on kapo hinnangul hõlbustanud seadused, mis lihtsustavad välismaalastel siin töötamist ja õppimist.

Samuti on oma mõju avaldanud Eesti e-residentsuse programm, sest kapo on tuvastanud e-residentsuse taotlejate hulgast isikuid, kes on seotud äärmusluse ja terrorismiga. E-residentsuses nähakse Schengeni viisa saamise võimalust, mistõttu selle saamiseks kasutatakse mitmesuguseid skeeme.

Statistika näitab ka, et e-residentideks saanutel on tihti märkimisväärne huvi Eesti virtuaalvääringu tegevulubade vastu, mis kapo hinnangul suurendab tõenäosust, et Eestiga seotud virtuaalvääringut hakatakse kasutama terrorismi rahastamisel.

Venemaa uus sihtmärk: ülikoolide vilistlased

Kuna Kremli läinud kümnendi katsed Eesti sisepoliitikasse otseselt sekkuda või siinset vähemust propagandaga kõnetada pole kuigi palju vilja kandnud, võeti mullu uus kurss – sekkumine uue ajaloopoliitika levitamise kaudu.