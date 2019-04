Kantsler Prikk: Eesti jaoks on eluliselt oluline varajane eelhoiatus, kuid lubatust suuremad tuulikud häirivad signaalluurevõimet

Kaitseministeerium pöördus täna riigi julgeoleku tagamiseks politsei -ja piirivalveameti (PPA) poole ning palus kohaldada Aidu tuulepargis viibimiskeeld kuni objektilt on hot kõrvaldatud. Viibimiskeelu rakendamist palus ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).

„Rahuajal on vahetu oht seotud vajadusega omada õhuruumi puudutavat eelhoiatusinfot ning tagada meie ja liitlaste militaarlendude ohutus. Need lennud on otseselt seotud Eesti ja NATO idapiiri sõjalise kaitsmisega,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Kantsler lisas, et NATO on kehtestanud selged nõuded, kui kaugele ja millise suurusega objekte peab õhus nägema. „Me peame neid täitma, sest siin toimuvad ka liitlaste lennuoperatsioonid, mille toimumiseks peame meie muuhulgas oma õhuseirevahenditega pakkuma neile toetust,“ ütles Prikk.

Teise olulise julgeolekuohuna lubatust suuremate tuulikute püstitamise puhul tõi kantsler välja signaalluurevõime vähenemise. „Me ei saa enam senises ulatuses meie riigikaitse jaoks vajalikku infot ja seega väheneb meie suutlikkus saada õigeaegselt aimu meie vastu kavandatavast sõjalistest tegevustest,“ lausus ta. Kantsler toonitas, et reservarmee mobiliseerimine võtab kauem aega kui alalise valmisolekuga üksuste rakendamine ja seetõttu on maksimaalselt varajase eelhoiatuse toimimine Eesti jaoks eluliselt oluline. Prikk lisas, et küsimus võib olla mitte päevades, vaid tundides.