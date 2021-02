Kantsler Mailis Repsile esitatud omastamissüüdistustest: nii need päris kindlasti ei toimunud

Hiljutisest haridusministrist ja valitsuskõneluste juhist Mailis Repsist sai reedel ametlikult kuriteos kahtlustatav. Eile kirjutas Õhtuleht, et keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja riigiprokuratuur soovisid Repsilt selgitusi mitme ministeeriumi vara väidetava omastamisjuhtumi kohta, millele politseis vestlustel käinud ministeeriumi töötajad on viidanud.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets jäi Delfiga hiljutisest arengutest rääkides kidakeelseks nagu varemgi: "Me ei saa praegu ju midagi kommenteerida, sest see menetlus käib. Ega me ei tohigi midagi öelda, sest me isegi ei tea, mis see kahtlustus päris täpselt on."

Õhtulehe artiklis öeldi, et Repsi kahtlustakse näiteks selles, et ta lasi ministeeriumi kalli Jura kohvimasina mõned päevad pärast selle soetamist viia hoopis enda koju. Lisaks on lehe andmetel tunnistajad politseis viidanud Repsi välisvisiitidega seoses ministeeriumile esitatud üle 1500eurose kogusummaga lennukipiletitele, mis kulusid ministri pereliikmete lendudele. Väidetavalt pidi Reps vastama ka küsimustele kütuseostude kohta.

Leheloos esitatud väited pole kantsleri sõnul siiski täpsed. "Nii nagu artiklis kirjas on, need päris kindlasti ei toimunud," ütles ta Delfile. Ent kuna kriminaalmenetlus on alles pooleli, ei soostunud Laidmets sellel teemal pikemalt peatuma. "Aga ega nii või teisiti ei või neid praegu kommenteerida," lisas ta.

Repsilt endalt ei ole Delfil õnnestunud esitatud süüdistuste kohta veel kommentaari saada.

Uuriv ajakirjandus viis tagasiastumiseni

Möödunud aasta 17. novembril paljastas Õhtuleht, et Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.

Pärast artikli ilmumist avaldas toonane keskerakondlasest haridusminister ühismeedias emotsionaalse postituse, kus teatas, et Õhtulehe ajakirjanikud ei oleks tohtinud tema autojuhi tegemisi jälgida. „Ma olen väga tänulik oma autojuhile, kes on olukorda mõistnud ja ühitanud neid käike, et mul oleks võimalik ministrina tõhusamalt tööd teha,” kirjutas Reps postituses.