Kantar Emor: Eriolukord langetas Reformierakonna toetust

Reformierakonna toetus on Kantar Emori uuringu kohaselt viimased kuud püsinud 30 protsendi tasemel, kuid mais langes see 24 protsendile.

Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog: „Nähtavasti on sellise kukkumise põhjuseks Reformierakonna peaaegu täielik varjusolek meediakajastustes eriolukorra ajal.“

Meedias domineerivad tugevalt kahe erakonna esindajad, kelleks on Keskerakond ja EKRE. Nende reitingud on viimastel kuudel võrreldes kriisieelse perioodiga paranenud – Keskerakonna toetus on kasvanud 22 ja EKRE-l 20 protsendini, aasta alguses olid nende toetused vastavalt 17 ja 16 protsenti.

Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting kasvas kevade lõpuks 46 protsendini, olles praeguse valitsuse seni kõrgeim.

Neljandal kohal jätkab stabiilse 14-protsendise toetusega Eesti 200. Viiendal kohal olevate sotside toetuse langustrend peatus ning nende reiting taastus mais veebruari ja märtsiga samale tasemele – 12 protsenti. Ülejäänud erakondade reitingud jäävad alla valimiskünnise.

Graafikul on erakondade reitinguprotsendid näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks Riigikogu valimiste tulemustega. Seega võimaldab andmete esitamine antud viisil näha erakondade võimalikku osakaalu Riigikogus, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga. "Ei oska öelda" osakaal oli mais 16,6%. Maksimaalne viga ±2,5%.

Uuring toimus veebiintervjuudena ajavahemikul 14.–20. mai 2020. Kokku küsitleti 1268 valimisealist Eesti kodanikku vanuses 18–84 eluaastat.

Teine uuring, teised tulemused

ERR-i tellitud Turu-Uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest selgus aga, et Keskerakonna toetus kerkis valimiste järgse aja kõrgeimale, EKRE-l langes madalaimale tasemele.

Ka Turu-Uuringute küsitluse kohaselt on kõige populaarseim erakond endiselt Reformierakond, keda toetas maikuus 30 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, aprillis oli Reformierakonna toetus 27 protsenti, vahendab ERR-i uudisteportaal.