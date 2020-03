Kantar Emor: Delfi on kriisiolukorras populaarseim meediakanal

58 protsenti jälgis Postimeest, 53 protsenti ETVd, 42 protsenti ERRi uudisportaali ja 41 protsenti sotsiaalmeediat. Eestlaste hulgas oli siiski populaarseim ETV (72%), millele järgnes Delfi. Muukeelsete seas järgnes aga Delfile (82%) järel ETV+ (58%). Selle näitajaga ületas ETV+ Venemaa telekanaleid mäekõrguselt.

Kantar Emor päris inimestelt ka meediakanalite usaldusväärsuse kohta. ETVd mainis kõige usaldusväärsemate meediakanalite hulgas 45 protsenti Eesti elanikest ja tervelt 60 protsenti eestlastest, ERRi uudisportaali aga 35 protsenti Eesti elanikest, seejuures hindasid selle uudistekanali informatsiooni väärtust võrdväärselt kõrgelt nii eestlased kui venelased. Muukeelsete hulgas ületas ka venekeelseid uudiseid avaldavat ERRi portaali 37 protsendiga vaid ETV+.

Delfit loeb kõige usaldusväärsemate meediakanalite hulka kuuluvaks 22 protsenti eestimaalastest, eestlastest 18,4 protsenti ja muukeelsetest 28 protsenti.

Kantar Emori strateegiakonsultandi Kristiina Kruuse sõnul on rõõmustav, et muukeelsete elanike hinnangul on ETV+ oma 37 protsendiga oluliselt usaldusväärsem kui Venemaa RTR (15%) või PBK (14%).

Kruuse sõnul kujundab inimeste meediatarbimist lisaks infokanalite usaldusväärsusele ka harjumus ning ka kriisiajal ei kao kuhugi vajadus meelelahutuse järele.

Läinud nädalal alustanud Kantar Emori eriolukorra radar jälgib edaspidi iganädalaselt Eesti elanike infovälja, hoiakuid ja käitumist eriolukorras. Eelmise nädala küsitlus viidi 628 Eesti elaniku hulgas läbi perioodil 23.–25. märts.