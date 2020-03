"Miks olla lojaalne riigile, mis on inimesed koos perega kodust välja tõstnud?" Just nii küsib sundüürnike huve esindava Eesti üürnike liidu tegevjuht Urmi Reinde.

Keskerakond on juba mitmendat aastat võimul, aga sundüürnike seisukohast arengut ei paista. Selgub, et hüvitis neelaks riigi rahakotist suure summa, sest taolisi üürnikke on palju.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder laidab soovi raha saada suisa maha. "Kellele on liiga tehtud? Kes on kannatanud," küsib ta.