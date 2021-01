Kangelaslik bussijuht tegi märatseja ohutuks: 30 aastat tagasi ostsin pipragaasi, mis oli nüüd taskusse ununenud

Eile õhtul poole kuue kandis väljus Tallinnast Kuressaarde Lux Ekspressi buss, mida juhtis 5-aastase staažiga Madis Viilu. Kohe jäi lätlane Viilule silma. “Märkasin seda härrat, kui ta pagasit ära pani. Oli mõnus ja sõbralik ja ehk natuke huumorimeelegagi. Ta tahtis mulle passi näidata ja järeldasin, et ilmselt on ta kolmandast riigist, sest Euroopa Liidu inimesed passi ei näita,” selgitas Viilu. Hiljem selgus, et tegemist oli hoopis lätlasega, kes suhtles bussijuhiga vene keeles.

Pärnu maakonnas Kirbla külas kuulis Viilu, et mehe hääl valjenes. “Bussijuhi jaoks on see tüüpsituatsioon - kui hääl valjeneb, siis inimene sisustab aega alkoholi tarbimisega,” kõneles ta. Kuna koos lätlasega tuli bussi mehe kolleeg, siis bussijuht eeldas, et hilisem noakangelane just sõbraga vestlebki. “Neil olid küll bussi erinevates otstes kohad, aga vaid üheksa inimest oli bussis ja siis on tavaline, et sõidu jooksul valitakse mõni meelepärasem koht näiteks sõbra juures,” selgitas Viilu.

Asi tekitas kahtlust, sest Viilu mõistis, et vastuseid lätlase jutule ei tule. “Siis mõtlesin, et ehk kõneleb ta telefoniga. Hiljem selgus, et vaatas videot, jõi, ja tal hakkas mõistus ära sõitma. Rääkis, et tema on tegelikult hea inimene ja nii edasi,” meenutas bussijuht eilset õhtut.

Noor abiline