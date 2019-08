Kanepipoe esindaja politsei reidist: me ei saaks endale seaduserikkumist lubada

Kolmapäeval otsis politsei läbi Eestis tegutsevad kanepipoed ja viis testimiseks kaasa neis leidunud kanepiõied, milles sisalduv kannabinoidi THC (delta-9-tetrahüdrokannabinool) protsent peab seaduse järgi jääma alla 0,2.

Üks sellistest poodidest oli Cbweed, mis on Itaaliast pärit kanepitoodete kaubamärk, mille Eesti esindused asuvad Tallinnas ja Pärnus.

Tallinnas Sakala tänaval paikneva Cbweedi poe juhatuse liikmele Kalev Laisaarele tuli läbiotsimine suure üllatusena. "Meie kaup tuleb ühest ja samast kohast ning kõik tooted on laboratoorselt riiklikul tasandil analüüsitud ja sertifitseeritud Milano ülikoolis (Università degli Studi di Milano)," kinnitas ta pressiteates.

"Meil on tehtud igale tootele oma analüüs, mis näitab selgelt, et THC sisaldus on absoluutselt kõikides toodetes vähem kui 0,2 protsenti," lisas Laisaar.

Tema sõnul tuleb kogu kaup Itaaliast Eestisse kvaliteetselt pakendatult. "Erinevalt konkurentidest meie siin Eestis ei pakenda ega ava pakendeid, vaid müüme tooteid täpselt sellistena edasi, nagu nad siia tulevad," kinnitas Cbweedi juhatuse liige Kalev Laisaar.

Cbweedil on üle maailma enam kui 800 edasimüüjat ja 50 poodi, neist kaks Eestis. "Meie poes on üle saja erineva kanepitoote, mis teeb meist kodumaa suurima kanepi tootevaliku pakkuja," selgitas Laisaar.

"Oleme suhelnud ka tootjaga, kes peab võimatuks, et THC sisaldus oleks üle normi. Saatsime selle partii uuesti analüüsimiseks laborisse tõestamaks, et kõik on täpselt lubatu piires," kinnitas ta.

Teine firma, mida poes müüakse, on suur Šveitsi kosmeetikatootja, mille toodang on samuti sertifitseeritud.