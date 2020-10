Kanada eestlane keeldus siseministeeriumi teenetemärgist: minister Helme ja EKRE mitmed väljaütlemised ei luba mul seda auhinda vastu võtta

Täna toimus siseministeeriumis valitsuse ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni istung, kus rahvastikuminister Riina Solman jagas siseministeeriumi teenetemärke.

Teiste seas sooviti teenetemärgiga austust avaldada EKN-i presidendile Margus Kolgale, kes aga otsustas teenetemärki mitte vastu võtta.

Oma kirjas tänas ta rahvastikuministrit, kuid ütles, et teenetemärki vastu võttes läheks ta vastuollu oma põhimõtetega.

Delfi avaldab Kolga kirja täismahus:

"Ma siiralt tänan minister Solmani selle au eest, tema abi eest luua see koostöökomisjon ning tema sõpruse eest. Ka minister Reinsalu, kes nii julgelt toetas globaalse eestluse initsiatiivi ja identiteedi arendamist

"Kahjuks need samad printsiibid, mis motiveerisid mind kokku tooma globaalset eestlaste kogukonda, ei luba mul seda auhinda vastu võtta minister Helme ja EKRE mitme väljaütlemise pärast.

Üle kahe aasta tagasi alustasime koos kolleegidega Kanadast, Rootsist ja mujalt projektiga rajada globaalse eestluse identiteet, et võimaldada kõigil, kes tunnevad eesti meelt, saaksid ennast hoida eestlastena, hoolimata nende elukohast Kanadas, Venemaal, Rootsis, Soomes, Austraalias või kaugemalgi. Meie isikliku eesti pärandi ja identiteedi üle ei tohiks ükski inimene ega valitsuse minister otsustada selle järgi, kas oleme mees või naine; kas räägime eesti keelt vabalt, aktsendiga või üldse mitte. Ükskõik, kas oleme noored, vanad, suured, väiksed, mustad, valged, sirged või geid. Oleme väike ja uhke rahvas ning peame üksteist hoidma.

Ma tänan selle au eest ja loodan, et Eesti rahvas hõlmab tulevikus kõiki, kes tunnevad ennast uhke eestlasena.

Elagu vaba, vastuvõttev ja tolerantne Eesti."

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN, inglise keeles Estonian Central Council in Canada) on väliseesti organisatsioon Kanadas. See on asutatud 1951. aastal.



EKN on 37-liikmeline valitud esinduskogu, mille peamine eesmärk on Kanada eestlaste esindamine, ühiskonna rahvuskultuuri ja elujõu tugevdamine, Eesti Vabariigi ja rahva õiguste, demokraatliku valitsemiskorra ja vabaduse toetamine.



EKN-i president on filmitegija ja ajakirjanik Marcus Kolga.