Kalle Palling Andres Metsojale: millal Sina, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees ütled, et punane joon on ületatud?

Palling postitas ühismeedias pöördumise Andres Metsojale. "Viimased aasta aega näeb avalikkus riiki valitseva koalitsiooni omavahelist suhtlust teljel- TRE Raadio saade nädala lõpus ja siis järgneva nädala jooksul ümberlükkavad selgitused koalitsioonikaaslaste poolt suuremate väljaannete veergudel.

Kuskile vahepeale jääb ka erakondade enda propagandakanalite püüd Facebookis võimalikult palju jagamisi ja meeldimisi saada," kirjutas ta.

"Ja siis on veel hunnik sahinaid sellest, kuidas kahel koalitsioonipartneril on ikka räigelt ebamugav, piinlik ja tegelikult saadakse aru, et selline komplekt ei ole ühiskonda edasiviiv valitsusliit. Ja kõik justkui usuvad seda. Kogu aeg on kellelgi raske ja kogu aega peab vabandama," jätkas Palling.

"Kuidas siis päriselt on? Millal Sina, kui riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees ütled, et punane joon on ületatud? Pole ju lihtne realiige Isamaas, et Sul täiesti suva oleks. Ka riigi mõttes on Sul komisjonidest üks tähtsamaid, mida juhtida. Või millal ütled, et tegelikult teile sobib pildis olemiseks "nädalakava" stiilis ... Helmede TRE saade; kurbade nägudega ümberlükkavad kinnitused teles, raadios ja meediaväljaannetes; lootus, et nädala lõpuks on kõigil süda paha ja poliitikast kopp ees; paar päeva puhkust ja uus algus pühapäevase Helmede saatega. Kõik kordub, nagu viimased aasta aega," tõi Palling veel välja.

"Iseenesest on ka ok, kui ütled, et jah see ongi OK, teile see sobib ja see on parim võimalik viis oma näoga pidevalt teles, raadios jm. uudistes olla, sest teatavasti intriig tõmbab alati rohkem tähelepanu, kui oma töö lihtsalt hästi tegemine. Avalik võitleja kuvand veel pealekauba kõigile saadud. Ja kuna teemasid on palju, siis jõuab kogu fraktsioonile ringi peale teha ja igale mehele oma võitluse lavastada. Päris nutikas," kirjutas Palling.

"Teaks nagu arvestada kuidagi, et kaua see värk kestab. Vanast ajast mäletan, et ammu oleks mõnel osapoolel sellise pulli peale mõõt täis saanud," teatas ta.

Pallingu all kommenteeris ka Metsoja, kes teatas napisõnaliselt: "Eks see punane joon ongi minu jaoks nina all. Üldiselt ma iga teema peale ei reageeri ja oma arvamusega peale ei pressi."