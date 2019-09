Kalle Laanet kirjas riigikogu juhatusele: Ruuben Kaalep peaks eetikakoodeksi kätte võtma, seisma peegli ette ja järeldused tegema

Eelmisel nädalal eetris olnud ETV saate "Pealtnägija" põhjal on Laaneti hinnangul alust väita, et Eesti rahvuskonservatiivide noorteorganisatsioon Sinine Äratus kutsub noori anarhiale, õhutab rahvuste vahelist vaenu ning võtab riigikaitset kui noortekamba lustlikku ajaveetmist relvade seltsis.

"Alaealiste poseerimine tulirelvade ja pesapallikurikatega ning mõne rahvusgrupi suhtes hirmutavate ja vägivaldsete üleskutsete levitamine on häiriv ja seda ei saa kuidagi tolereerida. Veenev pole ei uljas väide, et ,"oleme patrioodid ja tahtsime head” ega kultusfilmi ,,Viimne reliikvia” stiilis muheledes poetatud vabandus, et ,,sai pisut müratud”. Eesti on õigusriik ja NATO liikmesriik ning selline riigikaitse käsitlus meie kultuuriruumi lihtsalt ei sobi," ütles Laanet.

Omaette teemaks on aga otsene seos riigikogu liikme Ruuben Kaalepiga, kes teleekraanil esines kui "selliste noorte "sõjamängude" initsiaator ja eestkõneleja", lisas Laanet. "Minu hinnangul ei lähe see kuidagi kokku parlamendiliikme jaoks kehtivate eetiliste standartidega."

Ta selgitas, et riigikogu liige peab oma tegevuses juhinduma eelkõige riigi huvidest, mitte kutsuma üles vägivallale, vihkamisele ja seadusetusele. Seda enam, et ka riigikogu liikme eetikakoodeks sedastab, et riigikogu liige lähtub oma otsuste tegemisel rahva ja riigi huvidest ning riigikogu liige hoidub kahjustamast Eesti ja riigikogu mainet.