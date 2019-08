Kalle Laanet: eestlaste turvalisuse eest seista lubanud EKRE juhtpoliitikute sõnad ja teod ei lähe omavahel kokku

"Enne riigikogu valimisi rääkisid EKRE juhtpoliitikud, kuidas Eesti inimeste turvalisust on vaja kaitsta ning pärast valimisi võttis EKRE esimees Mart Helme ka siseministri portfelli. Nüüd selgub aga, et Helme juhitava siseministeeriumi haldusalasse kuuluva PPA eelarve võib tuleval aastal väheneda 6 miljoni ja järgneval neljal aastal kokku 21 miljoni euro võrra," edastas Laanet.

Taoline kärbe tähendaks paljude investeeringute edasi lükkamist ja umbes 150 ametikohast loobumist. Selle valguses on Laanetil keeruline mõista, kuidas kavatseb EKRE ja selle juht Mart Helme PPA eelarvet kärpides ning töötajaid koondades seista Eesti inimeste turvalisuse eest. "Pigem näitab siseturvalisuse arvelt kulude kokkutõmbamine seda, et kuigi EKRE juhtpoliitikute sõnad on kõvad, ei lähe need nende tegudega valitsuses kuidagi kokku," sõnas Laanet.

Kalle Laanet on reformierakondlane ja endine politseiametnik.

Paar päeva tagasi teavitati politsei- ja piirivalveameti siseveebi vahendusel töötajaid, et 2020. aastal võib PPA eelarve väheneda 6 miljoni euro võrra ning järgneval neljal aastal kokku 21 miljoni euro võrra. PPA puhul tähendaks selline kärbe paljude investeeringute edasi lükkamist ja umbes 150 ametikohast loobumist.​