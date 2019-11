Kallase ähvardaja on varemgi tabamatult pääsenud - märtsis sai sõimukirja ajakirjanik Vilja Kiisler

Märtsis Vilja Kiislerini jõudnud ähvardus muutmata kujul: Oled sündinud idioot siia maailma, kes on häbiks naissoole ja ka töö millest sa elatud on rohkem kui häbiväärne ja sinule suureks alanduseks. Ma tean et sa ise särad seda tehes ja oled veel rahul et sellist poliitkallatusega tööd teed. Aga usu et ka sinul on oma mihklipäev ,kus sinu õhku visatud bumerand sinule endale tagasi lendab suure karistusega. Olles ise meesterahvas siis mõistan sind õhest küljest. Et olles meeste peale vihane kuna sa ei oma meeldivaid meessuhteid ja siis ka kõik mis loodus pakub sellest ilma oled jäänud. Ehk siis alakepitud. Usun et sinu aeg pole veel lahkuda, kuid usun et oleks aeg muutuda ja mitte orjatööna palka saades rikkuda ja osaleda Eesti poliitilistes jõududes.

Ähvarduse tegija on tänaseni teadmata. Samas ei kujuta ta politsei hinnangul kellelegi ohtu.

Kalle Tamm Vahuron tõenäoliselt enne 2017. aasta valimisi loodud varikonto. Sotsiaalmeedias levitab ta üksnes EKRE portaali seisukohti.

Esimene teadaolev sissekanne on kontol tehtud 2017. aasta oktoobris - vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi. Veel eile kella viie ajal õhtul oli "Kalle" konto profiilipildiks sama käeraudadest vabastatud kätepaar, mis paistab ka Kallase ähvarduse pildist. Õhtupoolikul vahetas tegelane jälgede segamiseks profiilipildi.

Tegelane on oma karakterit ehitanud kui "dekoratiivkivide huvilist". Ta on selleks internetist oma sotsiaalmeedia kontole laadinud ka pilte dekoratiivkivide ladumisest.

Ainus inimest kujutav pilt on aga võetud Läti teaduste akadeemia kodulehelt.

Politsei on kinnitanud, et ähvardus oli tehtud varikonto alt, ent siiamaani pole isik kindlaks tehtud. Sellegipoolest on politsei veendunud, et Kallase elu ohus ei ole.

"Inimene ilma au ja väärikuseta on tuli mis põleb põrgus. EESTI RAHVAKS VABAKS" on tema sõnum konto tutvustuse all. Sotsiaalmeedias on ta jaganud ka EKRE portaali uudiseid ning võtnud loomulikult negatiivsel toonil sõna ka Kaja Kallase sotsiaalmeedialehel.