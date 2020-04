Kallas: valitsus ei tohi kriisi kuritarvitada

Täna arutab riigikogu päris mitut koroonakriisiga seotud eelnõu. Arutatakse lisaeelarvet, aga ka suurt kobarat seadusemuudatusi, mis kõik on seotud koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisiga. Kallase sõnul on valitsus aga kirjutanud eelnõudesse punkte, mis pole kuidagi seotud praeguse kriisiga ja nende osas teeb Reformierakond parandusettepanekud.

Tema sõnul on Reformierakonna fraktsiooni töörühmad kõik need eelnõud läbi töötanud ja leidnud väga palju asju, mis pole eriolukorraga seotud. "Küsimus on, et kust on nad tekkinud ja milleks on nad vajalikud," ütles Kallas.

Kui mõne seadusemuudatuse korral on ka kirjas, et see kehtib vaid eriolukorra ajal, siis teiste puhul seda pole ja muutus jääkski püsivalt kehtima. Kallase sõnul oleks kogu paketil vaja "päikeseloojangu" klauslit, mis piiraks seadusemuudatuste kehtivusaega.

Reformierakonna edasine käitumine sõltub sellest, kas koalitsioon on valmis muudatusettepanekuid avatult käsitlema ja palju on koalitsioon valmis arvestama Reformierakonnna parandusettepanekutega.

Üheks näiteks eriolukorra ärakasutamise katsest puudutab põhikooli lõpueksameid. Haridusminister Mailis Reps soovis juba varem need kaotada, aga riigikogu polnud nõus. Kuna eriolukorra tõttu võib tekkida vajadus eksamid edasi lükata või üldse ära jätta, tehti selle kohta seadusemuudatus, mis oleks jätnud kooli lõpetamise tingimused valitsuse otsustada ka peale kriisi. Kuna selles nähti katset eriolukorra abil põhikooli lõpueksamite osas oma tahtmist saada, järgnes kriitika ka Repsi erakonnakaaslastelt ja Reps muutis lõpuks oma plaani.

Kallase sõnul on seal veel teisi sarnaseid näiteid, kus eriolukorra reegleid üritatakse püsivalt sisse seada. Need puudutavad näiteks kaugülekuulamise lubamist, lähenemiskeelu määramise õiguse andmist prokuratuurile, abipolitseinike õiguste laiendamist, välismaalaste seadusesse kirjutatud muudatusi, isikuandmete laiemat kasutamist ja muud sellist.

"Meil on siiski parlamentaarne riik, valitsus ei tohi kriisi kuritarvitada," ütles Kallas.