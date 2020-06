Kallas tõmbas "nupumehe"-väidet pisut leebemaks: olin liiga särtsakas. Seeder: see inimene pole terve mõistuse juures

Delfi täpsustavatele küsimustele põiklevaid vastuseid andnud Siim Kallas teatas õhtuks Reformierakonna pressiteenistuse vahendusel, et ajas "liiga särtsakat" juttu.

"Tänases Õhtulehes meenutan ma liiga särtsakalt valimistele järgnenud sündmusi ja vestlusi. Toona oli palju poliitilisi suhtesobitajaid ja nõu pakkujaid. Olukord oli pinev ja igaüks arvas midagi. Oma intervjuus käsitlen erinevaid vestlusi ja spekulatsioon liiga hoogsalt. Minu poolt öeldust jääb ekslik mulje. Minu soov ei olnud tekitada liigset salapära ja põnevust ega uusi fantoomtegelasi Eesti poliitikasse. Ei soovinud oma sõnadega kellelegi halba."

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas Õhtulehele, et sellise asja asja väitja pole tema meelest adekvaatne. "See inimene pole terve mõistuse juures. See on kas Siim Kallase poolt suurest meeleheitest väljamõeldud, sest nad on jäänud opositsiooni pingile. Või kui jutt vastab tõele, siis see nupumees, kes äkki oli Jürgen Ligi, kes talle seda kõrva sosistas, pole tervemõistuslik," väitis Seeder.