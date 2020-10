Kallas: tean vähemalt kümmet koalitsioonisaadikut, kes võiksid Mart Helme umbusaldust toetada

Reformierakond kohtus täna oma liikmete ja sotsiaaldemokraatidega, et teha ots lahti Helme umbusaldusavalduse teksti koostamisega.

"Otsustasime, et lisaks Helme Deutsche Wellele antud intervjuule, mis sisaldab nii sise- kui ka välisjulgeolekule ohtlikke seisukohti, võtame umbusalduses arvesse ka tema kohtusüsteemi ründavaid ütlusi teises intervjuus," ütles Kallas.

Saar kinnitas, et sotsiaaldemokraadid toetavad Helme umbusaldamist, kuigi tegelikult on kogu valitsus selle ära teeninud. "Eelmise nädala saaga tulemusena on põhjust küsida, kes peaministrit ja valitsust üldse usaldab ning kes läheb kaasa nende algatatud poliitiliselt küüniliste algatustega, nagu abielureferendum seda on," ütles Saar.

Pärast umbusaldusavalduse teksti koostamist alustab Reformierakond allkirjade kogumist ja kui ka need on koos, siis annavad avalduse riigikogule üle. Kas see õnnestub juba sel nädalal, ei tahtnud Kallas öelda: "Proovime sellega valmis saada nii kiiresti kui võimalik, aga eks me näe."

Ta ütles, et Reformierakond töötab selle nimel, et saada Helme umbusaldamiseks vajalikud hääled kätte ka koalitsioonisaadikutelt. "Ma tean vähemalt kümmet saadikut, kes Helmet ei usalda. Kas nad julgevad ka hääletada, on muidugi raske öelda. Meil on tarvis neilt viite poolthäält, et umbusaldus läbi läheks," sõnas opositsiooniliider.

Helme umbusaldusavaldus tõukub möödunud nädalal lõppenud valitsuskriisist. Neljapäeval kuulutas peaminister Jüri Ratas Helme geivaenulikest ütlustest alanud võimutüli lõppenuks, mille sisuline tulemus oli, et rahvahääletus abielu mõiste üle korraldatakse kevadel, mitte kohalike valimiste ajal. Koos koalitsioonipartnerite Martin Helme ja Helir-Valdor Seederiga allkirjastas Ratas ühisavalduse, kus on kirjas diskrimineerimiskeeld ning lubadus pidada kinni inimväärikuse ja austuse põhimõtetest. Helme jäi ministriametisse ega pidanud geivaenulike ütluste pärast vabandama.