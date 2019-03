Kaljulaid ühest toetajast ilma? Martin Repinski: ma ei välista koalitsiooni EKRE-ga

Repinski teatas, et tema jaoks on koalitsiooni kohta hinnangute jagamiseks veel vara ning ta ootab lõplikku kõneluste tulemust. "Valimistulemusigi pole veel välja kuulutatud, vara veel öelda!" lisas ta.

Uurides Repinskilt, et millisel juhul hääletaks ta vastu ning tunneks, et temale valijate poolt antud mandaat on ületatud, kostis Repinski, et see piir saabub siis, kui koalitsioonipartner sooviks väljumist Euroopa liidust.

Ta hurjutas Kaljulaidi selle eest, et too tegeleb aktiivselt eesti ja vene tiiva jagamisega. "On vale niimoodi jagada, kõik inimesed on riigikokku valitud võrdsetel alustel ning valijad ootavad neist samamoodi tulemusi. Need poliitikud, kes püüavad jagada, eksivad. Kõik on ühtemoodi Eesti kodanikud," sõnas mees.

Ta nentis, et EKRE-s on olnud inimesi, kelle seisukohtadega ta ei nõustu. Näiteks tõi ta EKRE liikme Urmas Reitlemanni varajasemad avaldused, mille osas on Repinskigi kriitiline olnud. "Sellised sõnavõtud pole aktsepteeritavad, siiski on EKRE juhtide seas inimesi, kelle seisukohad on sobivamad," lisas Repinski.

Ta ei tunne, et Kaljulaid teda oma kampaaniaga survestaks. "Raimondil on väga suur mandaat, mistõttu see annab talle õiguse seda kampaaniat teha ning oma sõnade eest seista," lõpetas Repinski.