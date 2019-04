Kaljulaid teeb Kallasele valitsuse moodustamise ettepaneku reedel

Kaljulaid on varasemalt lubanud, et ta teeb ettepaneku valimised võitnud erakonnale.

Pärast ülesande saamist presidendilt on peaministrikandidaadil aega 14 päeva, et esitada oma ettepanek valitsuse moodustamise kohta riigikogule. Juhul kui ta saab volitused valitsuse moodustamiseks, siis on tal seitse päeva, et esitada valitsuskoosseis uuesti presidendile.

Juhul kui peaministrikandidaat ei saa riigikogus toetust, siis on presidendil õigus esitada seitsme päeva jooksul teine peaministrikandidaat. Vaata täpsemalt siit.

Eile ütles Kaja Kallas, et kavatseb presidendi ettepaneku vastu võtta ning laseb seda ka riigikogus hääletada. "Hindan oma võimalusi täiesti realistlikult,” märkis ta. Kuid Reformierakonna juhi sõnul ei saa ta jätta seda võimalust kasutamata. „Vastuseis sellele ikke-koalitsioonile on ikkagi nii tugev, et ka selle valitsusplaani vastu olevate inimeste seisukoht peab olema esindatud,” väljendas Kallas oma arusaama. „Need inimesed ei mõistaks mind, kui ma loobuksin,” lisas ta Eesti Päevalehele.