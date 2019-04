Kaljulaid palus Venemaa visiidil kohtumist Putiniga

Võimalikust kohtumisest andis märku Kremli vastus, kui selgus, et Kaljulaid Venemaale visiidile sõidab. Nimelt anti Kremlist teada, et visiidi toimumiseni on veel aega.

"Meie Eesti kolleegid ei ole mingit initsiatiivi võtnud, seega graafikus kohtumist pole. Ootame ja vaatame, aega veel on," vahendas ERR Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Viimati külastas Eesti riigipea Venemaad 2011. aastal, kui president Toomas Hendrik Ilves käis Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemisel.

Venemaa riigipeaga kohtus samuti viimati Toomas Hendrik Ilves, kui 2008. aastal kohtuti Venemaa presidendi Dmitri Medvedeviga Soome-Ugri rahvaste viiendal maailmakongressil Hantõ-Mansiiskis.

2005. aasta jaanuaris sõitis president Arnold Rüütel visiidele Moskvasse, et võtta vastu kõrge kiriklik autasu Aleksius II-lt. Visiidi käigus kohtus Rüütel president Vladimir Putiniga. Putin ja Rüütel kohtusid ka 2003. aasta mais Peterburis toimunud EL-Venemaa tippkohtumise raames.

President Lennart Meri kohtus Venemaa president Boriss Jeltsiniga 1994. aasta juulis.