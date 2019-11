Kaljulaid on pettunud, et koalitsioon pole haridust eestikeelseks teinud

"Tegelikult olen ma kolm aastat kutsunud meie poliitikuid üles tegutsema. Ma olen pisut pettunud, et see koalitsioon, mis on ilmselt kõige rahvuslikum - kui nii võib öelda - või kõige patriootlikum kõigist seni olnutest, ei ole muutnud haridussüsteemi tervikuna eestikeelseks," vaheb ERRi uudisteportaal president Kaljulaidi sõnu.

Kaljulaid lisas, et on normaalne, kui väikesed maad muretsevad oma keele arengu pärast. "Kas inimesed õpivad seda keelt, isegi kui nad siin elavad? Kui õppetöö koolides toimub ainult meie keeles, mis on ainus ametlik riigikeel ning see on nii meie kui teie maa, siis selliseid muresid ei tekiks. Kui vaatate sellele inimõiguste aspektist, siis peame meie kui arenenud Euroopa riik, pakkuma kõigile siin elavatele inimestele võrdseid võimalusi integreerumiseks meie ühiskonda," rääkis president.