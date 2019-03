Kaljulaid kutsus neljapäevaks kokku uue riigikogu koosseisu

"Loodan, et iga rahvalt mandaadi saanud saadik mõtleb hoolega, mis on tema vastutus. Rahvaesindaja on oma mandaadis vaba. Ta ei vastuta oma erakonna toetajate, fraktsioonijuhi, isegi mitte kitsalt mingi piirkonna inimeste ees. Eelkõige ja kõigepealt on igal rahvaesindajal vastutus Eesti rahva ees, vastutus meie riigi ees. Vastutus selle eest, et meie põhiseaduse mõtet austataks, meie riigile ja rahvale kalleid vabadusi ja väärtusi kaitstaks. Loodan, et neljapäeval koguneval parlamendikoosseisul jagub tahtmist keskenduda sellele, mis meid liidab ja ühendab ning mis meid ühiskonnana edasi viib," ütles riigipea otsust allkirjastades.

Vabariigi valimiskomisjon kuulutas valimistulemused välja 28. märtsil, tulemused jõustusid riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval ehk eile.