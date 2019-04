Kaljulaid jääb linnapea valimisel erapooletuks, Kõlvarti umbusaldamiseks ta põhjust ei näe

"Taastasin sel nädalal oma volitused Tallinna linnavolikogus. Seoses Taavi Aasa lahkumisega, peab Tallinna linnavolikogu täna valima uue linnapea, kelleks saab Mihhail Kõlvart. Avalikkuses on spekuleeritud, kuidas ma hääletan ja koguni loetud kokku, mitu häält on Keskerakonnal ilma minu toetushääleta.

Kahjuks varjutab Mihhail Kõlvarti linnapeaks saamist asjaolu, et see on osa sobingust Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Samas mul ei ole põhjust kahelda, et Mihhail Kõlvarti juhtimisel linnavalitsus kaugeneks senistest eesmärkidest või taganeks valijatele antud lubadustest.

Sellest tulenevalt ei ole mul põhjust Mihhail Kõlvartit umbusaldada ja tema vastu hääletada. Olen otsustanud, et jään tänasel hääletusel neutraalseks, ei hääleta Kõlvarti poolt ega vastu. Leian, et see on kõige enam kooskõlas mulle linnavolikogu valimistel antud mandaadi, põhjatallinlaste huvide ning praeguse poliitilise olukorraga riigis," vahendas ta teates.