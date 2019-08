Kaljulaid ERR-ile: Eesti on majanduslikult seal, kus oli Soome 1995. aastal

Saatejuht Karmel Killandi küsis Kaljulaidilt, milline on Eesti 28 aasta pärast, vahendab ERR Uudised. "Ma arvan, et Eesti on 28 aasta pärast kindlasti ületanud selle majandusliku mahajäämuse, mida okupatsioon meile põhjustas," ütles Kaljulaid.

Praegu on Eesti Kaljulaidi sõnul poole peal. "Me oleme seal, kus oli Soome aastal 1995, mis tähendab, et me oleme tasa teinud umbes 25 aastat sellest kaotatust. Nii, et ma arvan, et selleks ajaks oleme me ka selles mõttes kohal," märkis Kaljulaid.

Presidendi sõnul oleme me selleks ajaks õppinud olema ühiskonnana hoolivad kõigi nende suhtes, kes vajavad meie abi. "Sest heaoluriik ei tähenda ju palju raha, vaid see tähendab, et igal ühel on siin hea olla, nad tunnevad ennast toetatuna."