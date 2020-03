Kaljulaid ei osale Eesti Kongressi aastapäeval koroonaohu tõttu

"Täna oli kavas riigipea esinemine Eesti Kongressi 30. aastapäeva aktusel, aga kuna selleks ajaks pole testi tulemused veel selged, siis võimaliku ohu minimeerimiseks jätab riigipea sinna minemata," ütles presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe laupäeval ERR-ile, viidates presidendile tehtavale viirusetestile.

Kaljulaid osales nädala esimesel poolel Washingtonis peetud Ameerika Iisraeli avalike suhete komitee (AIPAC) kongressil, mille korraldajad teatasid reedel, et kahel sellel osalenul tuvastati koroonaviirus. AIPAC-i korraldajad teatasid meilis osalejatele, esinejatele ja kongressibüroodele, et nakatunud isikud olid tulnud 1.-3. märtsini peetud kongressile New Yorgist. Sellest võtsid muuhulgas osa ka USA asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo ning mitukümmend kongressiliiget, Kaljulaid naasis Ameerikast laupäeval.

"Hetkel tegeleme selle väljaselgitamisega, kas viibisime AIPAC-il nakatunutega üritusel samal päeval või samas saalis," ütles Linnamäe. Koroonaviiruse sümptomeid kellelgi delegatsioonist pole.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!