Kaljulaid ei lähe Kõigi Eesti korraldatavale kontserdile

"Ei, ma ei kavatse sellele sündmusele minna, just nimelt selle pärast, et mitte sattuda väga sügavale selle arutelu erinevatesse kaevikutesse piltlikus mõttes," ütles Kaljulaid.

Kõigi Eesti ühendab aktiviste, kes peavad Keskerakonna ja Isamaa loodavat valitsuskoalitsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) ohuks Eesti senisele arengukursile ning demokraatlikele väärtustele ja õigusriigile.

"Ma jään oma rolli siin mõlema osapoole kõnetajana - nii nende inimeste eestkõnelejana, kes tunnevad, et see 30 aastat edu ei ole nendeni jõudnud kui ka nendeni, kes kardavad, et muudatused riigi juhtimises võiksid viia nende vabaduste vähenemiseni või nende äriedu kuidagi pidurdada, sellepärast, et neil tekib raskusi siia mujalt kolleegide meelitamisega, sest lihtsalt Tallinna suhtluskliima võib-olla ei vasta nende ootustele," rääkis president.

President möönis siiski, et mõnede poliitikute väljaütlemised võivad anda alust muretsemiseks.