Kaliningradis kinnipeetud kapten: püütakse süüdistada pahatahtlikus piiririkkumises

Kimmel lausus, et peab tagasi Kalingradis olema 2. septembril, kui talle tutvustatakse esmakordselt süüdistuse sisu. Ta tõi välja, et Venemaa püüab leida tõendeid sellest, et Roxen sisenes 10. mail Venememaa vetesse pahatahtlikult. Kimmeli enda sõnul oli siiski tegemist navigatsiooniveaga.

Kapteni advokaat Igor Voskoboinik on varasemalt kommenteerinud, et Kimmelil muutus tervis kinnipidamise vältel märkimisväärselt kehvemaks ning seda kinnitasid ka arstid. Siiski polnud Kimmel sõnul vabastamise põhjuseks tervis, vaid ootamatu ametivõimude meelemuutus. "Minu tervis polnud seal kellelegi tähtis," sõnas mees, kelle tervisemured on seotud vererõhu ning südamega.

Kimmel sai veeta oma perega vaid paar päeva, sest pidi juba täna naasma Taani töökohustuste juurde. Siiski pidi tal jääma aega puhkuseks ning oma tervisega tegelemiseks paari nädala pärast, et koguda jõudu kohtulahinguks, mis tal ees seisab. Septembri alguses on ta Kalingradis aga kohal.

Vene võimud pidasid 10. mail Venemaa majandusvööndis Läänemerel kinni Soome lipu all oleva laeva Roxen, mida kahtlustati kalastusreeglite rikkumises. Laeva pardalt leiti üle 7,5 tonni ebaseaduslikult püütud kala. Esialgsel hinnangul ületas kahju 49 miljonit rubla (675 000 eurot).

Kimmel viibis pikalt arestis Roxeni pardal, hiljem viidi ta üle hotelli, kust võis lahkuda vaid loaga.