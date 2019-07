Kaliningradis kinni peetud kalalaeva kapten pääses koduarestist vabadusse

Advokaat Igor Voskoboinik ütles, et „Eesti kodanikust laeva kaptenil on võimalik Venemaalt lahkuda, ent tal on sellegipoolest kohustus Kaliningradi oblastisse kohtupidamisele naasta“, vahendab Interfax.

Tema sõnul toimub järgmine kohtuistung augustis, kriminaalasja uurimist pikendati 22. septembrini.

„Aluse kapten kavatseb Venemaalt lahkuda. Tema rahalised vahendid on otsas, sest ta ei saa oma palka Kaliningradist kätte. Tema tervislik seisund on oluliselt halvenenud, mida kinnitati ka arstide omapoolses hinnangus. Aga loomulikult ta naaseb kohtusse,“ lubas Voskoboinik.

Vene võimud pidasid 10. mail Venemaa majandusvööndis Läänemerel kinni Soome lipu all oleva laeva Roxen, mida kahtlustati kalastusreeglite rikkumises.

Alus eskorditi Kaliningradi kalasadamasse, teatas toona Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) Kaliningradi oblasti piirivalvevalitsuse pressiteenistus.

„Venemaa FSB Kaliningradi oblasti piirivalvevalitsuse rannikuvalve töötajad tegid 2019. aasta 10. mail Soome lipu all Läänemere akvatooriumis Vene Föderatsiooni majandusvööndis viibinud välisriigi kalalaeva Roxen kontrollimisel kindlaks, et nimetatud laev viis läbi vees elava bioloogilise ressursi püüdmist Venemaa seadusandlust rikkudes,” öeldi teates.

Laeva pardalt leiti üle 7,5 tonni ebaseaduslikult püütud kala. Esialgsel hinnangul ületas kahju 49 miljonit rubla (675 000 eurot).

Kinnipidamise järel seletas kalalaeva Roxen omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum, et laev oli legaalsel kalapüügil ja tegemist oli navigatsiooniveaga, mistõttu kalduti trajektoorilt kõrvale ja siseneti teadmatult Venemaa Föderatsiooni majandusvööndisse.