Kalevi korvpalliklubi Šeremetjevo lennujaamas: valitses küll kaos, aga masendavat meeleolu ei olnud

Kalevi korvpalliklubi pressiesindaja Sander-Mel Mellikovi sõnul lennujaamas leinameeleolu ei olnud, kuid valitsenud tohuvabohu märkis, et midagi on juhtunud. "Kui poleks uudistest lugenud, et selline kohutav õnnetus juhtus, ei oleks arvanud," ütles ta.

Kalev/Cramo meeskond oli pühapäeval Kaasanis vastamisi Venemaa tippklubiga Kaasan Unics ning alustas pärast mängu tagasiteed kodumaale kahes grupis.

Mellikovi sõnul hilines esimene lend Moskvasse neli tundi, mistõttu jäid nad maha ka järgmisest lennust koju. "Maandudes oli terminali vastas hulk kaameraid, vähemalt 50-60 fotograafi," ütles Mellikov.

Päev pärast õnnetust tühistas Aeroflot järjest lende ja probleeme oli ka lennujaama hotelliga, mis kõiki ootajaid mahutada ei suutnud. "Kohapeal räägiti, et kuna ühte Aerofloti rada kahest kasutada ei saanud, siis võeti lende iga natukese aja tagant maha," sõnas Mellikov.

Kui muidu on Mellikovi sõnul Aerofloti lauad lennujaamas üldiselt tühjad, siis ootas korvpallimeeskond seal eile oma järge kaks ja pool tundi. Oli ka neid, kes pidid järjekorras seisma veelgi kauem, kuni neli tundi. "Eestlasi nägime seal omajagu, kes otsisid samuti erinevaid viise, kuidas tagasi koju pääseda," ütles Mellikov.

Mellikov koos ühe mängijaga sai Tallinnasse Finnairi lennuga, ülejäänud meeskond lendas Riiga, kust sõitis edasi bussiga koju.

Üleeile õhtul hävis Moskvas Šeremetjevo lennuväljal Suhhoi Superjet 100 lennuk. Lennuk sai hädamaandumisel vigastada ja süttis lennurajal põlema. Õnnetuses hukkus 41 inimest, 33 reisijat ja neli meeskonnaliiget pääses eluga.