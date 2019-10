Kalatootja M. V. Wool on veterinaarametilt saanud üle 240 erineva ettekirjutuse

Vetevool kinnitas kõikidel kordadel on listeeria arvuline määramine olnud väiksem kui 10 kolooniat moodustavat ühikut grammi kohta, lubatud on aga kuni 100. "Mitte kellelegi ta mingit ohtu ei kujuta," kinnitas ta. Veterinaar- ja toiduameti teavitamata jätmise kohta ütles Vetevool, et alla piirnormi jäävast listeeriasisaldusest teavitamise kohustust varem polnud. Ta tõi lisaks välja, et kaupa selle ettekirjutusega tagasi ei kutsutud.

Vetevool kinnitas, et veterinaar- ja toiduameti ülesanne ongi teha järelevalvet ja teha ettepanekuid erinevate asjaolude parandamiseks ning seda kõik tehtud ettekirjutused ka näitavad. "Kui tema arvates on midagi teistmoodi, siis amet teebki meile sellised tähelepanekud ja meie järgime neid tähelepanekuid ja töötame täpselt nii edasi," rääkis ta.

"Kui amet näeb, et toit on ohtlik, siis ta ütleb, et see toit tuleb turult tagasi kutsuda. Kui toit ei ole ohtlik, siis amet ütlebki, et palun vaadake seda kohta, vaadake teist kohta, see on igapäevane protsess," selgitas Vetevool ametilt saadud ettekirjutusi.