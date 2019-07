Kalamajas uitab ringi pesukaru

"Nähtud Suur-Patarei alguses pesukaru, kas on kellegi juurest plehku pannud? Vaevalt selline metsaelukas meil siin tänavate vahel elab," kirjutati Tallinna Kalamaja asumi elanikke ühendavas Facebooki grupis.

Postituse all selgub kommentaaridest, et viimastel nädalatel on pesukaru silma jäänud teistelegi.

Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütles ERRi uudisteportaalile, et Kalamajas nähtud loom võis pesukaru olla küll, ent pigem oli tegemist mõne hulkuma läinud lemmikuga.

"Teoreetiliselt see võimalus on olemas, aga ma ei usu kindlasti, et ta nüüd loodusest on tulnud siia Kalamajasse, esimene kord siin Kalamajas teeme ta kindlaks," ütles ta.

Teadaolevalt Eesti looduses pesukarusid veel ei ela, kuid nad võivad siia peagi jõuda. Näiteks kirjutas Maaleht selle aasta märtsis, et Leedus on pesukaru end vabas looduses sisse seadnud ning peagi jõuab loom ilmselt ka Eestisse. Toona nimetas Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja ja vanemtrofee-ekspert Andres Lillemäe pesukaru täielikuks nuhtluseks ja epideemiaks.

Pesukarusid saab Eestis imetleda loomaaias kuniks nad elavad, susi isendeid enam sisse tuua ei tohi, sest nad kuuluvad Euroopas invasiivsete võõrliikide ehk sissetungijate nimekirja, kirjutas ka ERRi uudisteportaal kevadel.

Pesukaru on pärit Põhja-Ameerikast.